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لوغانسك: القوات الأوكرانية فجرت حاوية مواد كيميائية في مدينة سيفيرودونيتسك

الثلاثاء، 31 مايو 2022 11:59 م
لوغانسك: القوات الأوكرانية فجرت حاوية مواد كيميائية في مدينة سيفيرودونيتسك اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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اتهمت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، القوات الأوكرانية بتفجير حاوية مواد كيميائية في مدينة سيفيرودونيتسك في منطقة دونباس لعرقلة تقدم قوات لوغانسك، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية أن وحدات القوات الأوكرانية المنسحبة من المنطقة الصناعية في سيفيرودونيتسك حاولت تسميم المنطقة بالمواد الكيميائية، وفجرت حاوية في مصنع "آزوت"، يعتقد أنها تحتوي على حمض النيتريك، لغرض وضع عقبات أمام التقدم الناجح لقواتنا.

ولفتت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية إلى أن القوات الأوكرانية احتسبت توقيت التفجير لتوجه الرياح السُحب السامة باتجاه بلدتي روبيجنويه وكريمينايا المحررتين من قبل قوات جمهوريتي دونباس بدعم من القوات المسلحة الروسية.

 


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