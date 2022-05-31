لاعب شبين القناطر يحصد ذهبية الكونغ فو بالبطولة الإفريقية للشباب بالجزائر

القليوبية إبراهيم سالم

شارك اللاعب محمد رضا نوار لاعب الكونغ فو بنادى شبين القناطر بمحافظة القليوبية، فى بطولة الكأس الإفريقية الثالثة للووشو كونغ فو ساندا في الجزائر خلال الفترة من 24 حتى 31 مايو الجاري والبطولة الإفريقية الخامسة للشباب للووشو كونغ فو ساندا أيضا في الجزائر خلال الفترة من 26 إلى 31 مايو الجاري، برعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

شارك اللاعب محمد رضا نوار فى البطولة بعد اختياره للانضمام إلى معسكر المنتخب بالسادس من أكتوبر ليثبت تفوقه، وشارك مع المنتخب عن جداره واستحقاق وتدرب على يد الكابتن عمرو فتحى المدير الفنى لفريق الكونغ فو بنادى شبين القناطر، وشارك بالعديد من البطولات سواء القليوبية أو الجمهورية ثم التحق بنادى طلائع الجيش بقيادة الكابتن محروس الشافعى وشارك فى البطولة وحصل على الذهبية.

اعرب الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، عن سعادته بفوز اللاعب محمد رضا ابن قرية المريج بالميدالية الذهبية فى بطولة الكونغ فو المقامة بالجزائر ، كما أكد على ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وتنميته، باستغلال طاقاتهم وأفكارهم الطموحة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة، وتأهيلهم في مختلف الرياضات.

الجدير بالذكر أن نجح أبطال المنتخب المصري للووشو كونغ في حصد 16 ميدالية متنوعة في منافسات بطولة إفريقيا الخامسة للشباب المقامة في دولة الجزائر، وشاركت مصر في بطولتي الكأس الإفريقية الثالثة والبطولة الإفريقية للشباب الخامسة للشباب 28 لاعبا ولاعبة من المنتخب الوطني للووشو كونغ فو.



نادى شبين القناطر يحتفل بفوز لاعب كونغو فو (6)



نادى شبين القناطر يحتفل بفوز لاعب كونغو فو (1)



نادى شبين القناطر يحتفل بفوز لاعب كونغو فو (2)



نادى شبين القناطر يحتفل بفوز لاعب كونغو فو (3)



نادى شبين القناطر يحتفل بفوز لاعب كونغو فو (4)