كوريا الجنوبية تسجل 17 ألفا و191 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سول (أ ش أ)

أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء، تسجيل 17 ألفا و191 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالى الإصابات فى البلاد منذ بداية انتشار الوباء إلى 18 ميلونا و103 آلاف و638 إصابة.

وأوضحت الوكالة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية أيضا تسجيل 9 وفيات، ليصل إجمالي الوفيات إلى 24 ألفا و176 وفاة، مشيرة إلى أن حالات الإصابة الجديدة ارتفعت بمقدار 11 ألفا و502 حالة من 6 آلاف و139 إصابة في اليوم السابق على خلفية إجراء عدد أقل من اختبارات كورونا خلال عطلة نهاية الأسبوع.