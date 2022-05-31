اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مايو 2022 01:18 م
أكرم القصاص
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كوريا الجنوبية تسجل 17 ألفا و191 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 31 مايو 2022 12:07 م
كوريا الجنوبية تسجل 17 ألفا و191 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة فيروس كورونا
سول (أ ش أ)

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أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء، تسجيل 17 ألفا و191 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالى الإصابات فى البلاد منذ بداية انتشار الوباء إلى 18 ميلونا و103 آلاف و638 إصابة.

وأوضحت الوكالة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية أيضا تسجيل 9 وفيات، ليصل إجمالي الوفيات إلى 24 ألفا و176 وفاة، مشيرة إلى أن حالات الإصابة الجديدة ارتفعت بمقدار 11 ألفا و502 حالة من 6 آلاف و139 إصابة في اليوم السابق على خلفية إجراء عدد أقل من اختبارات كورونا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

 


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