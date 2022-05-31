قبل ماراثون الثانوية.. القبض على شخص يبيع سماعات لغش الامتحانات

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية، لاتهامه بالإعلان والترويج عن بيع واستئجار سماعات لاسلكيه تمكن مُستخدميها من الغش بلجان الامتحانات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة.

رصدت المتابعة الأمنية اضطلاع القائم على إدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بالإعلان والترويج عن بيع واستئجار سماعات لاسلكية مجهولة المصدر تستخدم فى عمليات الغش بلجان الامتحانات.

بالفحص أمكن تحديد مالك الحساب المشار إليه وتبين أنه (حاصل على دبلوم – مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه الواقعة المشار إليها، كما عثر بحوزته على (عدد 2 سماعة أذن لاسلكية - عدد 3 عبوات بها بطاريات الشحن الخاصة بتلك السماعات)، وبمواجهته أقر بإدارة الحساب المشار إليه بقصد تحقيق مكاسب مالية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.