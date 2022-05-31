عميد هندسة القاهرة: امتحانات نهاية العام 4 يونيو وتطبيق صارم لإجراءات الوقاية

كتب ــ محمد صبحى

أكد الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، أن الكلية ستبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى يوم 4 يونيو حضوريا بالكلية، وذلك بالنسبة لبعض البرامج بالكلية، على أن تنتظم الاختبارات يوم 11 يونيو، على مستوى طلاب البكالوريس والبرامج الخاصة بجميع الفرق الدراسية.

وأضاف الدكتور حسام عبد الفتاح فى تصريح لـ" اليوم السابع"، أن الكلية تراعى التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا خلال تنظيم امتحانات نهاية العام، والتشديد على ارتداء الكمامة الطبية وكذلك العمل على تحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل قاعات ولجان الامتحانات .

وتابع عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، أن هناك التزاما من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى حضور امتحانات نهاية العامة والمراقبة وفقا لجدول تنسيقى يتم إعداده وفقا لاختيارات أعضاء هيئة التدريس وأسبقية التسجيل، وعلى الأقل يكون لكل عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة التواجد وليكن 5 أيام فى الامتحانات.