"علوم الإسكندرية" تنظم قافلة طبية وتوعوية لمنطقة أبيس7 ضمن "حياه كريمة"

الإسكندرية - أسماء على بدر

نظمت جامعة الإسكندرية قافلة طبية وتوعية بمنطقة أبيس 7 تماشيا مع خطة الدولة لتطوير القرى المصرية وضمن أنشطة مبادرة حياة كريمة لدعم بناء الإنسان، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف الدكتور محمد ابو النجا القائم بتسيير أعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

استهدفت حوالي 250 فرد من مختلف الفئات، وذلك بالتعاون مع كليتى طب الاسنان والتمريض، المعهد العالي للصحة، وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، وقد قام أعضاء القافلة بعدة أنشطة توعوية وطبية مختلفة، حيث شاركت كلية طب الأسنان من خلال أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والتمريض والفنيين والطلاب وسيارة العلاج التابعة للكلية فى فحص وتقديم خدمات التشخيص الطبي والخدمات العلاجية لعدد 208 من المرضى الكبار والاطفال، كما تم تحويل عدد 24 من الحالات للعيادات بكلية طب الاسنان لعمل الاجراءات الطبية والعلاجية اللازمة، وشاركت كلية التمريض بفريق من أعضاء هيئة التدريس بالتوعية بأمراض السكر وضغط الدم المرتفع والسمنة وزيادة الوزن كعوامل خطورة للأمراض والوقاية والكشف المبكر لسرطان الثدى ومشورة ما قبل الزواج.

كما تم إجراء عدد من القياسات للمترددين من سكان القرية مثل مستوى السكر بالدم ومستوى ضغط الدم والطول والوزن وحساب كتلة الجسم، وشارك المعهد العالى للصحة بفريق من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والفنيين بعمل تقييم للبيئة الداخلية ل ٧ منازل بالقرية وذلك من خلال قياسات تركيزات ملوثات الهواء كالأتربة العالقة المستنشقة وتركيز الغازات الغير عضوية وتركيزات بعض مركبات الابخرة العضوية مثل البنزين و الطولوين والزايلين و الايثيل بنزين و البيوتان والبروبان، وتم قياس مستويات الإضاءة والضوضاء و التهوية والحرارة والرطوبة النسبية بالمنازل وكذلك تم تجميع إسنبيان عن العلاقة بين اعراض الجهاز التنفسي وجودة الهواء الداخلي من أهالي القرية، وشاركت شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة بتوفير عربات نقل المخلفات وخدمة جمع القمامة.