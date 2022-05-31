اليوم السابع
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طلعت فوق "كبوت السيارة".. القبض على سعودى لضربه سيدة فى الشارع

الثلاثاء، 31 مايو 2022 12:51 م
طلعت فوق "كبوت السيارة".. القبض على سعودى لضربه سيدة فى الشارع الشرطة السعودية ـ أرشيفية
إيمان حنا

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ألقت شرطة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، القبض على مواطنين ظهرا بمقطع فيديو، وأحدهما يعتدى على سيدة فى أحد أحياء مدينة الرياض، وفق مانشرت صحيفة "الإحساء اليوم".

وبعد التحريات، تبين أن ذلك نتيجة خلافات عائلية، ولم تتقدم المرأة المُعتدى عليها ببلاغ لدى الجهات الأمنية، وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى بالسعودية مقطع الفيديو المصور للجناة حيث يقوم أحدهم بالتعدى علي سيدة أعلي سيارة، كما نشر الامن العام بيانا حول الواقعة وإلقاء القبض على المتورطين.


الرياض

اخبار حوادث الرياض

القاء القبض على معتدين على امرأة بالرياض

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