طقس الخليج.. فرض سقوط أمطار بالسعودية وصحو بالإمارات وحار بالكويت

كتب أحمد علوى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الثلاثاء، فى السطور التالية:- السعودية: توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية أن تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد الى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية يمتد تأثيرها الى أجزاء من منطقة الرياض خاصةً الشرقية منها.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية وشمالية شرقية، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا و يحدث المد الأول عند الساعة 14:33 والمد الثاني عند الساعة 01:21 و الجزر الأول عند الساعة 08:06 ولجزر الثاني عند الساعة 19:04.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجيا 15 - 55 كم/ساعة مع فرصة للغبار .

ومساءا، مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار المحمول .