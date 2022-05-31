ضبط كميات من الحلويات منتهية الصلاحية ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، من ضبط كميات من الحلويات المشكلة منتهية الصلاحية، وكذلك بن غير مدون عليه البيانات، جاء ذلك حرصاً على مراقبة الأسواق والسلع الغذائية المقدمة للمواطنين، وبناءً على تعليمات و توجيهات ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بالمحافظة بمراقبة الأسواق والسلع، والتأكد من صلاحيتها ومدى جودتها وسلامتها، وذلك تحت إشراف محمد عوض وكيل مديرية التموين.

شنت الأجهزة الرقابية بإدارة تموين شرق بقيادة إبراهيم الخياط مدير الإدارة وجمال صالح و هيام متولى، سماح رضوان، نانسى البياع كبيري مفتشى شرق بورسعيد وتمكنوا من ضبط إحدى المحال التجارية بحوزته كمية تقدر ب 25 كجم حلويات مشكلة من تورت وكب كيك وتشيز كيك منتهية الصلاحية ما تشكل خطراً على صحة المواطنين تم التحفظ على الكمية وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وتمكن أفراد الحملة من ضبط كمية تقدر ب 25 كجم بن داخل أحد الكافيهات بدون أى بيانات تفيد الصلاحية والإنتاج وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .