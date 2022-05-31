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روسيا: التهديدات الإرهابية زادت بسبب إمدادأوكرانيا بالأسلحة وتجنيد المرتزقة

الثلاثاء، 31 مايو 2022 06:14 م
روسيا: التهديدات الإرهابية زادت بسبب إمدادأوكرانيا بالأسلحة وتجنيد المرتزقة اوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن التهديدات الإرهابية زادت بسبب تزويد أوكرانيا بالأسلحة وتجنيد المرتزقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية من قليل.

وأضاف سكرتير مجلس الأمن الروسي، أن الشركات والبنوك الأمريكية في سياق توسعها السريع في أوروبا على خلفية الوضع في أوكرانيا سيطرت على جزء من سوق الغاز الأوروبية.

ولفت سكرتير مجلس الأمن الروسي، إلى أن الشركات والمصارف الأمريكية، التي تنفذ توسعا سريعا في أوروبا، قد سيطرت بالفعل على جزء من سوق الغاز الأوروبية، موضحا أن تدفق رأس المال الأمريكي إلى قطاع أشباه الموصلات وصناعات التكنولوجيا الفائقة قد زاد أيضا.

 

 

 


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