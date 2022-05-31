"ربطوه ومضوه على وصل أمانه"..تفاصيل ضبط متهمين احتجزوا مواطنا بسبب السمسرة

كتب – أحمد عبد الهادى

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 4 أشخاص بالقاهرة، قاموا باحتجاز شخص، وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبط عدد 4 متهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على إثر خلافات بينهم وبين المجني عليه حول عمولة بيع قطعة أرض، ما أثار حفيظتهم فقاموا باستدراجه وارتكاب الواقعة.

وباستدعاء المجني عليه تعرف عليهم واتهمهم بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية فتم بحس المتهمين.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، من (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة)، بقيام (عدد 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية")، باستدراجه واحتجازه داخل الشقة محل سكن أحدهم والتعدي عليه بالضرب دون إصابات وإجباره على توقيع عدد من إيصالات الأمانة.