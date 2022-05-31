اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 يونيو 2022 12:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس الشيشان: أكملنا تطهير مدينة سيفيرودونيتسك من الأوكرانيين

الثلاثاء، 31 مايو 2022 10:31 م
رئيس الشيشان: أكملنا تطهير مدينة سيفيرودونيتسك من الأوكرانيين رمضان قديروف
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس الشيشان، رمضان قديروف، إن مقاتلي الوحدات الشيشانية والميليشيا الشعبية لجمهورية لوجانسك أكملوا تطهير مدينة سيفيرودونيتسك من الأوكرانيين، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف رئيس الشيشان، أن المحاربين من جمهورية الشيشان، جنبا إلى جنب مع الميليشيا الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية وقوات الأمن الروسية الأخرى، أكملوا التطهير الكامل لسيفيرودونيتسك، وانتقل الجنود إلى المرحلة التالية وهى فحص عشوائي أكثر شمولا لمنشآت المدينة الفردية.

وأوضح رئيس الشيشان، أنه تم تطهير مبنى المديرية الرئيسية لوحدة الأمن الخاصة والأراضي المجاورة تماما، وفي الوقت الحالي، يعمل خبراء الألغام على التخلص من العبوات الناسفة المتبقية هناك، متابعا: القطاع السكني تحت سيطرة مقاتلينا بالكامل، ولم يتبق سوى عدد قليل في المنطقة الصناعية، ووقع انفجار كبير، ونحن نتحقق من الخطوة التالية.

 


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة