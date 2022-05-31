رئيس الشيشان: أكملنا تطهير مدينة سيفيرودونيتسك من الأوكرانيين

كتب أحمد عرفة

قال رئيس الشيشان، رمضان قديروف، إن مقاتلي الوحدات الشيشانية والميليشيا الشعبية لجمهورية لوجانسك أكملوا تطهير مدينة سيفيرودونيتسك من الأوكرانيين، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف رئيس الشيشان، أن المحاربين من جمهورية الشيشان، جنبا إلى جنب مع الميليشيا الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية وقوات الأمن الروسية الأخرى، أكملوا التطهير الكامل لسيفيرودونيتسك، وانتقل الجنود إلى المرحلة التالية وهى فحص عشوائي أكثر شمولا لمنشآت المدينة الفردية.

وأوضح رئيس الشيشان، أنه تم تطهير مبنى المديرية الرئيسية لوحدة الأمن الخاصة والأراضي المجاورة تماما، وفي الوقت الحالي، يعمل خبراء الألغام على التخلص من العبوات الناسفة المتبقية هناك، متابعا: القطاع السكني تحت سيطرة مقاتلينا بالكامل، ولم يتبق سوى عدد قليل في المنطقة الصناعية، ووقع انفجار كبير، ونحن نتحقق من الخطوة التالية.