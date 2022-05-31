دبلوماسي روسي يشيد بالتعاون المتقدم بين موسكو وبلجراد

وكالات

قال السفير الروسي في بلجراد ألكسندر بوتسان خارتشينكو خلال بث تلفزيوني إن روسيا تشهد تقدما وقوى في معدل تحرك على جميع جبهات التعاون مع صربيا.



ونقلت وكالة تاس الروسية عنه قوله "بالحديث عن التعاون على نطاق أوسع، أولا وقبل كل شيء، لدينا حوار سياسي يتطور وسنواصله بنفس النشاط. المحادثة الهاتفية التي جرت أمس بين رئيسينا هي خير دليل على ذلك. وقد مضى حوارهما إلى الأمام وسيستمر في التطور. دون انقطاع، وبصورة منتظمة وبطريقة هادفة للغاية.



وأضاف السفير "مرة أخرى أقول إنه في جميع المجالات التي شهدناها معا في السنوات الأخيرة، نشهد تقدما وزخما".



كما أشار الدبلوماسي، لم يحدث انقطاع في بناء التعاون بين موسكو وبلجراد. وتابع: "أريد أن أؤكد مرة أخرى أنه في الأشهر الأخيرة لم يحدث أي انقطاع على الإطلاق في تطوير وتنفيذ المشروعات الكبرى"



وأضاف أن "صربيا، كما هو معروف ، لا تلتزم بشكل أساسي بالعقوبات الغربية ضد روسيا. هذا الموقف حازم، لا يتزعزع، وحتى اليوم، لا يوجد سبب لافتراض أنه يمكن للقيادة الصربية إعادة ترتيبها".