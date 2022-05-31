اليوم السابع
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حملة مكبرة لإخلاء حديقة الصداقة الجديدة بأسوان من الخارجين عن القانون

الثلاثاء، 31 مايو 2022 11:37 ص
حملة مكبرة لإخلاء حديقة الصداقة الجديدة بأسوان من الخارجين عن القانون صورة من الحملة
أسوان - عبد الله صلاح

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نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالاشتراك مع شرطة المرافق وقسم ثانى، حملة مكبرة لمداهمة حديقة الصداقة الجديدة، وإخلاؤها من المقيمين غير الشرعيين من الجنسيات الأخرى، والخارجين عن القانون.

 

كما أسفرت الحملة عن رفع وإزالة 280 حالة إشغال بالحديقة، فيما تم مصادرة المضبوطات، كما قامت الحملة بالمرور والتفتيش على المحلات والكرفانات بحى الصداقة الجديد، وتم التنبية عليهم بعدم تأجيرها للجنسيات الأخرى وإزالة أى بروز مخالف، مع الالتزام بالمساحة الفعلية المخصصة لهم.

 

وشارك فى فعاليات الحملة قوات شرطة المرافق بقيادة العقيد محمد الجندي، وأيضاً قوات قسم ثانى بقيادة المقدم أحمد زكى، بالإضافة إلى نائب رئيس المدينة لقطاع حى شرق، ورؤساء الأحياء والعاملين بالوحدة المحلية بقيادة المهندس سيد مدنى.

 

جانب من الحملة (1)
جانب من الحملة

 

جانب من الحملة (2)
جانب من الحملة

 

جانب من الحملة (3)
جانب من الحملة

 

جانب من الحملة (4)
جانب من الحملة

 

جانب من الحملة (5)
جانب من الحملة

 

جانب من الحملة (6)
جانب من الحملة

 

 


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