حسام موافى: القرآن علمنا كيفية الحفاظ على الصحة عن طريق تنظيم الطعام والشراب

كتب على عبد الرحمن

أكد الدكتور حسام موافى، أستاذ أمراض الباطنة بكلية الطب بجامعة القاهرة، أن العلم لا ينفصل عن الدين، لأن الدين يدعو إلى التعلم، وفى ربط الدين بالعلم أهمية كبيرة فى حياتنا، مشيرًا إلى أن إعمال العقل والتفكر فى الكون من أكثر العبادات التى ورد الحث عليها فى القرآن الكريم، منها قوله تعالى "قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ‌فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"، وقوله (عز وجل): "أَوَلَمْ ‌يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ".

وأشار موافى في محاضرة له فى الدورة التدريبية المشتركة لأئمة وواعظات بوركينا فاسو، بأكاديمية الأوقاف الدولية، إلى بلوغ القرآن الكريم أعلى درجات الإعجاز العلمى من ذلك ما جاء فى بحث استغرق فترة طويلة من الزمن يتكلم عن مدى احتفاظ الجسم بالماء الذى يدخله، مبينًا أن الجسم يتخلص من الماء الذى يدخل إليه من خلال عدد من أجهزة الجسم المختلفة كالكلى، والجلد، وغيرهما، وعند عدم خروج هذا الماء من الجسم فهذا دليل على وجود خلل فى عمل هذه الأعضاء ويجب التدخل لعلاجه، خلاصة هذا البحث أن الجسم لا يحتفظ بالماء الذى يدخل فيه، وقد جاء هذا فى القرآن الكريم، حيث يقول تعالى: "وَأَرْسَلْنَا الرِّيَحَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَزِنِينَ"، مؤكداً أن القرآن الكريم يدعو الناس إلى التفكر فى الكون فهذا طريق الوصول إلى الخالق (عز وجل).