تغريم رئيس نادى ببنها فى واقعة التنمر على بطلة الجمهورية لقصار القامة

القليوبية - إبراهيم سالم

قضت محكمة استئناف بنها بمحافظة القليوبية، في جلستها المدنية المنعقدة برئاسة المستشار تيسير محمد كمال رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد مصطفى كامل الرئيس بالمحكمة، والمستشار أمجد عبد البديع نائب رئيس المحكمة، وحضور عشماوى محمد عشماوى أمين السر، بتغريم كل من "م ح ع"، و"ع م أ"، و"ا م أ"، و"ص أ ع"، مسئولى نادى السلام للمعاقين ببنها تعويضا ماديا وقدره 20 ألف جنيه، ومبلغ 50 ألف جنيه تعويضا أدبيا لصالح اللاعبة صفاء أحمد عز الدين من ذوى الهمم وبطلة الجمهورية في ألعاب القوى والتى اتهمتهم بالتعرض لها بالسب والتنمر عليها.

كما اتهمت المجني عليها المتهم الأول والذى يشغل منصب مدير نادى السلام للمعاقين بسبها وقذفها إذ قال لها (أنتم تتاجرون باعاقتكم )، والثانى هددها بإبلاغ النيابة العامة ضدها حال قيامها بجمع توقيعات بسحب الثقة من أعضاء مجلس إدارة نادي السلام للمعاقين ومن ثم إثارة الرعب في نفس المدعية، وكذلك قيام الثالث بسحب هاتفها المحمول دون وجه حق مما دفع المدعية إلى تحرير شكوى ضد المدعى عليهم في النيابة الإدارية "نيابة إدارية رابع"، وصدر بناء على ذلك القرار التأديبى بالخصم من راتب المدعى عليه ومن ثم فقد أصابها أضرارا مادية وأدبية من جراء فعل المعلن إليهم مما حدا بها لإقامة دعواها.

يذكر أن صفاء حاصلة على بكالوريوس التجارة جامعة بنها وقررت أن تمارس رياضة العاب القوى بعد فشلها في الحصول على عمل بسبب قصر قامتها والتنمر عليها فقررت أن تمارس رياضة العاب القوى وتتفوق على نفسها وتحصل على عدد من البطولات على مستوى الجمهورية.