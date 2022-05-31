تعيين طبيب فنزويلى مساعدا للبابا فرانسيس مع 20 كارينال آخرين فى الفاتيكان

فاطمة شوقى

عين الفاتيكان 21 كاهنا يرتقون إلى رتبة كاردينال فى نهاية أغسطس، ومنهم 16 كاردينالا مؤهلا للتصويت فى الاجتماع السرى لانتخاب البابا الجديد للكنيسة وذلك عند الضرورة .

وقال موقع "الفاتيكان نيوز" إن البابا فرانسيس عين الأب ريكاردو لامبا ، وهو كاهن فنزويلي وكاهن رعية سان بونزيانو ، التي يعتبر الأب الأقدس أسقفًا لها ، أسقفًا مساعدًا جديدًا لروما.

وقال "بالنسبة لي كانت مفاجأة كبيرة عندما أبلغوني بهذا الخبر. قال الأسقف المساعد المنتخب في تحية نشرتها أبرشية روما: "إنني أعتبرها دعوة مهمة للصداقة مع الرب ، في الخدمة التي طلبها مني لسنوات ، والتي أفعلها دائمًا بفرح كبير".

ولد ريكاردو لامبا في كراكاس في 30 نوفمبر 1956، ويبلغ من العمر 65 عامًا. انتقل مع عائلته إلى إيطاليا عام 1965.

تخرج في الطب وحصل على إجازة في علم النفس من الجامعة البابوية الجريجورية، في عام 1984 دخل المدرسة.

بين عامي 1989 و 1991 كان مساعدًا في المدرسة الرومانية البابوية الرئيسية، ومن عام 1991 إلى عام 2000 كان مساعدًا في كلية الطب والجراحة في جامعة كاتوليكا ديل ساكرو كور.

وكشف البابا الأسماء أمام الحضور في ساحة القديس بطرس بعد صلاة "افرحي يا ملكة السماء"، ويعقد المجلس الكنسي، وهو اجتماع رسمي لمجمع الكرادلة، لقبول الأعضاء الجدد في 27 أغسطس المقبل.

ويمكن للبابا اختيار أي كاهن مرسم لينضم إلى مجمع الكرادلة، ومن خلال هذا الكيان، يمكن للبابا التأثير على الاجتماع السري المقبل، لانتخاب خليفته حيث ينتخب البابا من بينهؤلاء الكرادلة.

وبعد وفاة الكاردينال دين أنجيلو سودانو يوم الجمعة، يوجد حاليا 208 كرادلة على قيد الحياة، بينهم منذ مايو الماضي، 117 فقط مؤهلين للتصويت في الاجتماع السري، بينهم 67 كردينالاً عينهم البابا فرنسيس.