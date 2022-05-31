"تعليم الكبار" تعلن محو أمية 214509 أشخاص بقرى حياة كريمة فى 20 محافظة

كتب محمود طه حسين

أعلنت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، أنه تم خلال المدة من عام 2020 حتى 31/3/2022، استهداف 279708 دارس بالفصول بجميع قرى حياة كريمة البالغ تعدادها ( 1409 ) قرية وتم محو أمية 214509 دارس ناجح وذلك فى ( 20 ) محافظة بإجمالى ( 51 ) مركزا إداريا بنسبة 76.69 %.

وأوضحت الهيئة فى بيان لها: أن الهيئة وضعت خطة للقضاء على الأمية بهذه القرى بالشراكة مع جميع قطاعات الدولة حكومية وأهلية وخاصة، وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 1991، وما يتضمنه من مواد تعظم وتفعل دور الهيئة في هذا الصدد؛ لتصبح مبادرة حياة كريمة واقعا ملموسًا.

وكانت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، أعلنت فى وقت سابق، نتائج مشاركتها فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موضحة أنه في إطار حرص الهيئة على المشاركة في المبادرات الرئاسية؛ ومنها مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين في القرى، شاركت الهيئة في المبادرة فيما يخص تقديم خدمات محو الأمية للمواطنين بقرى حياة كريمة وتيسير العقبات لهم للحصول على مستوى من التعليم والوعي المحقق للطموحات الوطنية للارتقاء بجودة الحياة في هذه القرى ونشر التعليم.