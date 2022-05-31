تعاون علمى بين جامعة الأزهر وجامعة كابوديستريان الوطنية اليونانية

كتب لؤى على

التقى الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاعي المستشفيات وخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر، على هامش الاجتماع الدولي لمشروع التغيرات المناعية باليونان مع عميد البحث العلمي اليوناني لجامعة كابوديستريان الوطنية بالعاصمة اليونانية أثينا؛ من أجل بحث سبل التعاون العلمي المشترك الخاص بين الجانبين في مجالات البحث العلمي المختلفة.

ورحب عميد البحث العلمي اليوناني بالدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والوفد المرافق له في جامعة أثينا الوطنية باليونان وذلك خلال الاجتماع الدولي للمشروع المشترك بين جامعة الأزهر كمنسق رئيس وجامعة كابوديستريان الوطنية – أثينا كشريك أساس للمشروع، إضافة إلى جامعات أوروبية شملت: جامعة ليبذج – ألمانيا ، وجامعة لوريان- فرنسا من الجانب الأوروبي، وحضور ممثلي الجامعات المصرية المشاركة بالمشروع.

وقال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث: إن جامعة الأزهر تعد من أعرق المؤسسات وأقدم الجامعات علي مر التاريخ، وأوضح بأن رسالة وتميز جامعة الأزهر تكمن فى أنها الجامعة الرائدة عالميًا في تقديم الفكر الإسلامي الصحيح على أساس الوسطية، وتحقيق الجدارة والتميز في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي في مختلف المجالات البحثية، وإعداد الكوادر على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والعالمية في بيئة تتميز بالاستقلال والحرية والديمقراطية والمساواة ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030م.

وأشار صديق أن جامعة الأزهر بها العدد الأكبر من الكليات على مستوى العالم؛ حيث يبلغ عدد الكليات بها تسعين كلية ويدرس بها أكثر من خمسمائة ألف طالب، ويدرس بالجامعة أكثر من ثلاثة وعشرون ألف طالب من نحو (103) دولة حول العالم وهو مايعد من الإحصائيات الأكثر عالميا فى كل الجامعات.

وأبدى الجانب اليوناني سعادته بالإنضمام إلى المشروع الدولي لجامعة الأزهر الشريف بوصفها المنسق الرئيس للمشروع وتدير تنفيذه على المستوى المحلي والدولي مع الجامعات الأوروبية والمصرية مؤكدين استعدادهم لمزيد من التعاون المشترك بين الجامعتين في مختلف المجالات العلمية المختلفة بما فيها المشاريع الدولية والتي تخدم التصنيف الدولي للجامعتين، هذا وقد استعرض الجانب اليوناني بعض المشاريع التي يتم تطبيقها في أفريقيا وأوروبا.

وقام الدكتور صديق بالإشارة إلى أهمية المشروع المشترك بين جامعة الأزهر والجامعات الأوروبية والمصرية المشاركة بالمشروع مؤكدًا أن التعليم العالي وبرامجه سيبقى أساس النهضة، وحجر الزاوية في بناء الدولة الحديثة والتي تقوم على الفكر الجديد والمتطور، وعلى المشاركة المجتمعية، مؤكدا على أن التنمية البشرية هي إحدى الركائز الأساسية للتنمية الشاملة، وأن المشاريع الدولية تتيح المزيد من التعاون مع الجامعات المحلية العالمية، والذي بدوره يعزز الانفتاح على الحضارات والثقافات بين المجتمعات، ويزيد من تنمية الموارد الذاتية والإفادة من الشراكة في هذه المشاريع الدولية مما يرفع بدوره التصنيف الدولي للجامعة، واستعرض أهمية مشروع التغييرات المناعية للجانب الأوروبي والمصري.