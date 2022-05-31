بنك روسيا المركزى: تجميد احتياطات روسيا الدولية سيخفض الطلب على الدولار واليورو

وكالات

حذر البنك المركزي الروسي من أن تجميد جزء من احتياطيات روسيا الدولية من قبل الغرب ستدفع الدول الأخرى إلى إعادة التفكير في مخاطر الاحتفاظ باحتياطياتها بالدولار واليورو.



وأفاد بيان للمركزي الروسي اليوم الثلاثاء، أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، بأن سابقة تجميد احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية للبنك المركزي الروسي ستؤدي إلى أن البنوك المركزية في العالم ستعيد التفكير في مخاطر وضع احتياطياتها بالدولار الأمريكي واليورو.



وأضاف البيان:" من الممكن توقع زيادة الطلب على الذهب وانخفاض دور الدولار واليورو كأصول احتياطية ".



وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد حذر في وقت سابق الدول الغربية من مصادرة الممتلكات الروسية في الخارج، قائلا:" إن سرقة ممتلكات الآخرين لا تؤدي أبدا إلى الخير".