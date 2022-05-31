براءة 9 متهمين وسجن آخر 5سنوات بقضية سرقة مزرعة شقيق يوسف والى بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

قضت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بالدائرة الرابعة، برئاسة المستشار حسن دياب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وأشرف عبد الغفور محمد، وإسلام خليل إبراهيم، ووكيل نيابة أحمد محمد زغلول وأمين سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني وشعبان عجمي في القضية رقم 5044 لسنة 2018 والمتهم فيها 10 متهمين بسرقة فيلا أمين حسن أمين 67 سنة مهندس معمارى شقيق الراحل الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء الأسبق وإتلاف محتوياته ببراءة 9 متهمين والسجن 5 سنوات لمتهم بالقضية.

تعود وقائع القضية إلى 13 سبتمبر عام 2018 عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من المهندس أمين حسن أمين والى مهندس معمارى مقيم بالدقى بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من موظف بالشركة المسئولة عن الأرض التى يمتلكها بشأن التعدى على الأرض الزراعية الخاصة به وأنه انتقل للمكان وتبين له وجود المتهمين من الأول إلى الخامس وتلفيات عبارة عن اقتلاع أشجار العنب والسنادات الخشبية الخاصة بها، وبحسب تحريات مركز شرطة يوسف الصديق تبين أن وراء الواقعة المتهمين أحمد م ع 38 سنة ومحمد س ج 33 سنة وإسلام ج م 27 سنة ورومانى م ج 30 سنة ومحمد م م 42 سنة ومحمد م ع 38 سنة سائق وعبد الخالق ر ع 46 سنة عامل ومحمد م م هارب ومصطفي م ع هارب وعلي ع ع هارب.

وتواصلت التحريات أن المتهمين من الأول إلى الخامس تواجدوا بأرض المبلغ بدون وجه حق وقاما بإتلاف وتكسير أشجار العنب وخلعها من تلك الأرض والاستيلاء عليها وأضافت التحريات بأن المتهمين الثامن والتاسع تواجدوا بمكان الواقعة لمؤازرة باقي المتهمين وأن المتهم الثامن كان بحياته سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص فضلا عن اشتراك المتهمان السادس والسابع فى الواقعة وتم ضبط المتهمين الـ7 وبحوزتهم سيارتين محملين بالأخشاب ومنشار.

وأثبتت معاينة جمعية قارون والي التابعة لمديرية الزراعة أن مساحة الأرض أربعة أفدنة و5 قراريط و16 سهما مزرعة بأشجار العنب المثمرة منذ اكثر من 15 عاما وتلاحظ حدوث اقتلاع لبعض أشجار العنب من جذورها وتقطيع بعض الأشجار بالمنشار وتبين من الفحص أن السيارتين المضبوطتين محملين بأشجار العنب المقطوعة بالمنشار وأنها كبيرة فى العمر ومثمرة وأنها نفس الأشجار الموجودة بالأرض محل الواقعة.