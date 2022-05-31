انطلاق برنامج الرياضة من أجل التنمية تحت شعار "لياقتى-ىمهاراتى" بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت محافظة شمال سيناء انطلاق فعاليات برنامج الرياضة من أجل التنمية تحت شعار "لياقتى - مهاراتى" بشمال سيناء.

وقال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، تنظم فعاليات برنامج الرياضة من أجل التنمية وتحت شعار ( لياقتي مهاراتي ) من خلال تنفيذ معسكرات تدريبية.

وأشار إلى أنه يتضمن التدريب 4 مراحل مجتمعية تتمثل في اكتشاف الذات، واكتشاف الآخرين، والقدرات والأخلاق والمهارات الحياتية، وأحداث التغيير.

وأضاف أنه يستهدف البرنامج تدريب 25 فتاة بكل مركز شباب أو نادي رياضي علي مستوى المحافظة تتراوح أعمارهن بين 10 حتى 15 عاما.

وقال مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إنه تتواصل الأنشطة المتنوعة بمختلف المواقع الرياضية بالمحافظة، لافتا إلى أنه تمت عودة التدريبات القوية لفريق الطائرة جلوس بنادي المعاقين بالعريش قطاع رمانة، وشهد نادي بئر العبد الرياضى عودة أنشطة شغل أوقات فراغ الشباب والطلائع على ملعب النادي الرياضى بتقديم أنشطة كاراتيه بنين وبنات وكرة قدم بنين و بنات وألعاب قوى بنين وبنات وتحفيظ قرآن بنين وبنات.