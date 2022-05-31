انطلاق المؤتمر التاسع لأدباء الصعيد فى أسوان بعنوان "كورونا والمتغيرات الثقافية"

أسوان عبد الله صلاح

شهدت المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم السكرير العام المساعد نائبا عن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، انطلاق فعاليات المؤتمر التاسع لإقليم جنوب الصعيد بعنوان "كورنا والمتغيرات الثقافية مظاهر وتحديدات"، والمقام بمحافظة أسوان فى الفترة من 31 مايو حتى 2 يونيو 2022، وذلك بقاعة العروس النيل.

حضر الفاعليات، مسعود شومان رئيس الاداراة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور نبيل عبد الفتاح مستشار الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والكاتب الروائى والقاص أحمد أبو خنيجر، وبحضور عدد من الادباء والشعراء والمثقفين.

وبدأت الفاعليات بتفقد معرض الكتاب لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة والمقام على هامش المؤتمر، السلام الجمهورى، ثم كلمة لكلا من السكرتير العام المساعد ورئيس الادارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ورئيس المؤتمر، وأمين عام المؤتمر، وتم تكريم كلامن : اسم الراحل الروائى عبد الفتاح خطاب وتسلم الشاعر عادل دنقل، الشاعر جمال عدوى، رئيس المؤتمر الدكتور نبيل عبد الفتاح، إسم الراحل محمد إدريس نجيب رئيس الادارة المركزية لاقليم جنوب الصعيد ومدير عام فرع ثقافة اسوان، ومحافظ أسوان.

وتضم أمانة المؤتمر كلا من : بكرى عبد الحميد، جمال عبد العزيز، عادل سيد فهمى، محد صالح البحر، محمد علاء، ويتضمن عدة محاور : المحور الرئيسى " الأزمة فى السياق العالمى والمحلى"، والمحور الأول "كورنا الأزمة والتحدى"، المحور الثانى "عزلة المبدع – المائدة المستديرة"، المحور الثالث "الأدب فى زمن كورنا"،وعدد من الامسيات الشعرية التى تقام بقصرى ثقافة العقاد وكوم أمبو وشارك بها عدد كبير من الأدباء والشعراء ويقام المؤتمر من خلال فرع ثقافة اسوان برئاسة نجوى أحمد سيد، ونظمه الادارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.