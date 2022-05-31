المركز النرويجي للاجئين: ألاف العالقين بأوكرانيا فى حاجة ماسة للمساعدات

وكالات

أعلن المركز النرويجي للاجئين، اليوم الثلاثاء، أن آلاف المدنيين العالقين بمدينة "سفرودونتسك" في أوكرانيا في حاجة ماسة إلى المساعدات، مطالبا بالسماح بوصول المنظمات إلى المدينة الكائنة بشرق أوكرانيا.



وصرح الأمين العام للمجلس يان إيجلاند قائلا "نخشى وجود ما يصل إلى 12 ألف مدني عالقين وسط تبادل النيران بالمدينة دون إمكانية الوصول إلى الماء والطعام والدواء أو الكهرباء...القصف شبه المستمر يجبر المدنيين على الاحتماء في الملاجئ والطوابق السفلية في ظل ندرة فرص النجاة".



كما طالب المجلس -حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية- بالسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى المدينة وإيصال المساعدات المنقذة للحياة وتيسير عمليات الإجلاء بأمان للمدنيين ممن يريدون المغادرة.