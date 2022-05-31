الصين تدشن حاملة طائرات جديدة الجمعة.. وتشارك على فى تدريبات جنوب البلاد

كتب أحمد عرفة

أعلنت الصين عن تدشين حاملة طائرات جديدة الجمعة، وستشارك على الفور في تدريبات جنوب البلاد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال الرئيس الصينى شى جين بينج، أمس الاثنين، إن الصين ودول المحيط الهادئ تتمتعان بصداقة عريقة عبر الجبال والمحيطات.

وأضاف الرئيس الصيني - في كلمته خلال ثاني اجتماع لوزراء خارجية الصين ودول جزر الهادئ، بحسب وكالة أنباء (شينخوا) الصينية في نسختها باللغة الإنجليزية - أنه "خلال السنوات الأخيرة حققت الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ودول جزر المحيط الهادئ التي تتميز بالاحترام والتنمية المشتركة تقدما منتظما ونتائج مثمرة من شأنها وضعت مثالا جيدا للتعاون بين بلدان الجنوب".

وتابع الرئيس الصيني" تظل بلادنا ملتزمة بالمساواة بين جميع الدول بغض النظر عن حجمها وتظل تسترشد بمبدأ السعي لتحقيق الصالح العام والمصالح المشتركة ومبدأ الإخلاص والنتائج الحقيقية والصداقة وحسن النية في تطوير العلاقات الودية مع دول جزر المحيط الهادئ".