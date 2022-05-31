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الرئيس العراقى: نحرص على العمل مع مصر لإرساء الأمن والاستقرار فى المنطقة.. فيديو

الثلاثاء، 31 مايو 2022 01:44 م
الرئيس العراقى: نحرص على العمل مع مصر لإرساء الأمن والاستقرار فى المنطقة.. فيديو الرئيس العراقى يستقبل سفير مصر لدى بغداد
كتب: أحمد جمعة

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أكد رئيس الجمهورية العراقية الدكتور برهم صالح، أن العلاقات العراقية المصرية مهمة، مشددا على ضرورة العمل على رفع مستوى التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين وكل المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس العراقى، سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق وليد محمد إسماعيل الذي نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس العراقى برهم صالح، حيث أوصل له دعوة رسمية لحضور مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ، فيما حمّل الرئيس العراقى برهم صالح، السفير المصري، تحياته واعتزازه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أكّد السفير وليد محمد إسماعيل – بحسب بيان صادر عن الرئاسة العراقية - اعتزاز القيادة المصرية بالعلاقات مع العراق، والتطلع نحو تعزيزها في مختلف المجالات، والتزام مصر بدعم أمن واستقرار العراق وشعبه.


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