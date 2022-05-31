اليوم السابع
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الدفاع الروسية: العثور على شاحنة محملة بجثث 152 مقاتلا فى أزوفستال ملغمة

الثلاثاء، 31 مايو 2022 11:23 ص
الدفاع الروسية: العثور على شاحنة محملة بجثث 152 مقاتلا فى أزوفستال ملغمة الجيش الروسى - صورة أرشيفية
وكالات

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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسي عثر في آزوفستال على شاحنة محملة بجثث 152 مقاتلا أوكرانيا وتحتها 4 عبوات ناسفة وألغام.

 

وحسب موقع روسيا اليوم، جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية عن آخر مستجدات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، عثور الجيش الروسي على شاحنة نقل عليها جثث 152 مقاتلا أوكرانيا في آزوفستال، وكان تحت الجثث 4 عبوات ناسفة وألغام.

 

وقالت الدفاع في بيانها نقلا عن أسرى مسلحي آزوف إن تلغيم الجثث التي تُركت في آزوفستال تم بناء على تعليمات من كييف، من أجل توجيه مزيد من الاتهامات للجانب الروسي.

 

وأوضحت الدفاع الروسية أن هناك هدفين من التلغيم، الأول إلحاق الضرر بالقوات الروسية، والثاني هو محو أي أثر لهوية القتلى وتصنيفهم في عداد المفقودين كي تتجنب كييف دفع تعويضات لذويهم.

 

ولفتت الوزارة إلى أن الجانب الروسي يخطط لتسليم تلك الجثث التي عُثر عليها في آزوفستال إلى ممثلي أوكرانيا في المستقبل القريب.

 


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