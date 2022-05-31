الداخلية تضبط مستريح جمع 3 ملايين من المواطنين بالغربية

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 أشخاص بالغربية لاستيلائهم على 3 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، سيدتان – مقيمين بمحافظة الغربية) بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقيهم مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوات المنزلية مقابل حصولهم على أرباح مالية.. مما مكنهم من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (3,000,000 مليون جنيه) ، وتوقفهم عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، وقيامهم بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، ولدى علم المواطنين بضبطهم تقدم عدد (5) أشخاص من ضحاياهم ببلاغات ضدهم، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.