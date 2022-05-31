الحرب الأوكرانية والاقتصاد.. 4 مشاهد من عواصم مختلفة ترصد المأساة

كتبت نهال أبو السعود

مشاهد صادمة، وسيناريوهات قاتمة تشهدها العديد من دول العالم بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب الأوكرانية التي تقودها روسيا منذ 24 فبراير الماضي، والتى خلقت فى غضون أقل من 100 يوم حالة من الركود تزامنت مع موجة غلاء متصاعدة وسط نقص مستمر فى سلع أساسية فى أسواق الولايات المتحدة وأوروبا على حد سواء.

أزمة لبن وبيض تهدد إدارة بايدن

سيطرت أزمة نقص حليب الأطفال على الاخبار فى أمريكا خلال الأسابيع القليلة الماضية، والتى دفعت إدارة بايدن إلى إطلاق عملية استيراد سريعة للبن الأطفال من الخارج والتى عرفت باسم عملية "الحليب الطائر"، كما أشارت التقارير كذلك إلى أن الولايات المتحدة تعانى من نقص فى بعض السلع الأساسية الأخرى منها البيض الذى ارتفع سعره بأكثر من 20%، متأثر بشكل خاص بأنفلونزا الطيور التى تتفشى بشكل خطير.

وفى ظل ما تشير إليه استطلاعات الرأى بالولايات المتحدة، أغلبية الناخبين يضعون فى مقدمة أولوياتهم الاقتصاد وليس أوكرانيا، جاء بالتزامن مع انتقادات الرئيس السابق دونالد ترامب لبايدن بإرساله مساعدات عسكرية إلى كييف بمليارات الدولارات فى الوقت الذى تواجه فيه البلاد أزمة نقص حاد فى لبن الأطفال، وأشارت تقارير إلى أن تأثير العقوبات كان أكثر سوءا على أمريكا.

ضوابط لـ"تشغيل التكييف" فى مبانى الحكومة الأسبانية

وفى مدريد، تدرس الحكومة الإسبانية حزمة قرارات تهدف إلى ترشيد الاستهلاك في الهيئات الحكومية ، وتقليل فواتير الكهرباء، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية، وضمن القرارات وضع ضوابط لدرجة الحرارة في المباني العامة، وتركيب واسع النطاق للألواح الشمسية على أسطحها، وتشجيع الموظفين على العمل أكثر من المنزل.

وفي الصيف لن يكون تكييف الهواء في المكاتب قادرا على الانخفاض إلى أقل من 27 درجة مئوية، وهو ما سيجعل على الأرجح المروحة الإسبانية التقليدية عنصرًا أساسيًا في المكاتب، وفي الشتاء قد لا تتجاوز التدفئة 19 درجة مئوية، وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة، وهي جزء من جهد على مستوى الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسي.

الغلاء ينهش جيوب البريطانيين

أظهرت بيانات لمكتب الإحصاء الوطنى فى المملكة المتحدة أن سعر المعكرونة ارتفع بنسبة 50 ‏فى المائة منذ العام الماضي وسط ارتفاع تكاليف البقالة فى السوبر ماركت، وشهدت المعكرونة أسرع معدل زيادة فى العام حتى أبريل 2022 مع زيادة بنسبة 50 فى المائة وزيادة ‏بمقدار 17 نقطة من حيث القيمة الحقيقية، وفقًا للتقرير فى هذين الشهرين ارتفعت أسعار المعكرونة ‏بنسبة 32%.‏

يأتى ذلك فى الوقت الذى ترك فيه الحصار الروسى لموانئ البحر الأسود 25 مليون طن من الحبوب عالقة ‏فى أوكرانيا، مما يهدد المجاعة فى أفقر البلدان، ولكن مع تداعيات أيضًا على المملكة المتحدة، التى ‏تعتمد على واردات الغذاء.‏

طوفان التضخم يصل برلين

في ألمانيا، بلغ التضخم أعلى مستوى له منذ ما يقرب من نصف قرن فى مايو نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء منذ بداية الأزمة فى أوكرانيا، وذكر مكتب الإحصاء الاتحادى أن أسعار المستهلكين، زادت بمعدل سنوى قدره 8.7 بالمئة وأضاف أن آخر مرة كان فيها التضخم مرتفعا بشكل مماثل فى ألمانيا كان خلال شتاء 1973-1974 عندما ارتفعت أسعار الزيوت المعدنية نتيجة أزمة النفط الأولى.

ويمثل هذا الرقم، ارتفاعا قياسيا للشهر الثاني على التوالى، بعد أن كان الصعود في أبريل بنسبة 7.8 بالمئة هو الأكبر فى 4 عقود، وبحسب المكتب الإحصاء الاتحادى، ارتفعت أسعار الطاقة 38.3 بالمئة فى مايو مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية أيضا بمعدل فوق المتوسط بلغ 11.1 بالمئة.