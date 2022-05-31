البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 10213 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 1734 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 12489 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.37% ليصل إلى مستوى 4138 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 1743 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 2623 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 3662 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي النعيم القابضة للاستثمارات، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي 150 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 600 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف 10 مليون سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 5 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 100 ألف سهم، 49946 سهم، 10 مليون سهم، 4 آلاف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 4 آلاف سهم، واشترت إدارة نفس الشركة 2000 سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 21326 سهم.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت شركة بالم هيلز للتعمير، إجمالي مبيعات جديدة بمبلغ 5.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 3.4 مليار جنيه بمعدل زيادة قدرها 62% على أساس سنوي، وترجع الزيادة في إجمالي المبيعات إلى زيادة أسعار البيع متزامنًا مع النمو في عدد الوحدات المباعة خلال الفترة بنسبة زيادة قدرها 96% على أساس سنوي لتصل إلى 959 وحدة خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 488 وحدة مباعة خلال نفس الفترة من العام السابق.

وبلغت إيرادات شركة بالم هيلز المجمعة خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مبلغ 2.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 47% على أساس سنوي، وبلغ مجمل الربح 918 مليون جنيه محققًا نسبة زيادة سنوية قدرها 27% خلال الربع الأول من عام 2022، وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية للعام 295 مليون جنيه بمعدل نمو بلغ 44% على أساس سنوي.

وحققت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية، إجمالي إيرادات بلغت 559.5 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 463.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 20.7%، وحققت الشركة صافي ربح 200.3 مليون جنيه مقارنة مع صافي ربح 142.4 مليون جنيه، بنسبة نمو 40.6%.

وحققت شركة العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، إيرادات قياسية بلغت 453.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من السنة المالية 2022 بزيادة 40% مقارنة بذات الفترة من العام السابق، وارتفع إجمالي الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك بنسبة 11% ليصل إلى 76.7 مليون جنيه، وأرباح ربع سنوية بلغت 46.58 مليون جنيه بواقع 0.87 جنيه لكل سهم.

من جهتها قالت شركة بي إنفستمنتس القابضة، إن مجلس الإدارة وافق على بيع كامل حصة الشركة في شركة جيزة سيستمز للشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، إحدى الشركات التابعة لشركة الاتصالات السعودية (STC).