الاقتصاد الإيطالى الأكثر تأثرا بارتفاع أسعار الغاز.. اعرف التفاصيل

فاطمة شوقى

قال محافظ المصرف المركزى (بنك إيطاليا)، إنياتسيو فيسكو، إن "الاقتصادين الإيطالي والألماني هما الأكثر تأثراً بارتفاع أسعار الغاز، وذلك بسبب ارتفاع حصة الواردات من روسيا وأهمية الصناعة التحويلية التى تستغل الطاقة بشكل مكثف"، وفقا لصحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وأضاف فى التقرير النهائي للجمعية العامة للمساهمين: "توقعنا في يناير الماضي عودة الإنتاج إلى المستوى الذي كان عليه قبل تفشي الوباء في منتصف هذا العام تقريبًا وتصورنا توسعًا قويًا للناتج المحلي الإجمالي يفوق في المتوسط 3 في المائة في العامين 2022-2023، إلا أن “الحرب فاقمت بشكل جذري من حالة عدم اليقين بشأن هذه الآفاق".

ووفق محافظ المصرف المركزي، فإن "الأنشطة الإنتاجية ضعفت في الربع الأول من هذا العام، والتي تأثرت أيضًا بعودة العدوى، ولكن "من المفترض أن يتعزز الإنتاج بشكل معتدل في الربع الحالي".

وقال فيسكو "في شهر أبريل الماضي، قدرنا أن إطالة أمد الصراع في أوكرانيا من شأنها أن تقود إلى انخفاض في النمو بنحو نقطتين مئويتين لهذا العام والعام المقبل. ومع ذلك، لا يمكن استبعاد المزيد من التطورات السلبية: إذا أدت الحرب إلى قطع إمدادات الغاز من روسيا، فقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي” بشكل يفوق التوقعات خلال هذين العامين.