اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مايو 2022 06:38 م
أكرم القصاص
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الاتحاد الأوروبى والتخطيط يوقعان اتفاقية تطوير الصرف الصحى بحلوان بـ287 مليون يورو.. صور

الثلاثاء، 31 مايو 2022 05:28 م
الاتحاد الأوروبى والتخطيط يوقعان اتفاقية تطوير الصرف الصحى بحلوان بـ287 مليون يورو.. صور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
كتبت هناء أبو العز - تصوير حسين طلال

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وقع أوليفر هارفيلى مفوض الجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبى اتفاقية توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحى فى حلوان، وتحديثها بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى، بحضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.
 
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 287 مليون يورو (210 مليون يورو فى اتفاقية المساهمة للمرحلة الأولى)، بما فى ذلك 25.5 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبى، و130 مليون يورو قروض من الوكالة الفرنسية للتنمية (مؤسسة التمويل الرئيسية)، وبنك الاستثمار الأوروبى، الجهة المنفذة هى CAPW (هيئة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة والإسكندرية التابعة لوزارة الإسكان).
 
الاتحاد الأوروبى والتخطيط يوقعان اتفاقية تطوير الصرف الصحى (4)
 
 
الاتحاد الأوروبى والتخطيط يوقعان اتفاقية تطوير الصرف الصحى (7)
 
الاتحاد الأوروبى والتخطيط يوقعان اتفاقية تطوير الصرف الصحى (8)
 
الاتحاد الأوروبى والتخطيط يوقعان اتفاقية تطوير الصرف الصحى (9)
 
 
 
الاتحاد الأوروبى والتخطيط يوقعان اتفاقية تطوير الصرف الصحى (11)
 
 
 
الاتحاد الأوروبى والتخطيط يوقعان اتفاقية تطوير الصرف الصحى (14)
 
 
الاتحاد الأوروبى والتخطيط يوقعان اتفاقية تطوير الصرف الصحى (20)
 
الاتحاد الأوروبى والتخطيط يوقعان اتفاقية تطوير الصرف الصحى (21)
 
الاتحاد الأوروبى والتخطيط يوقعان اتفاقية تطوير الصرف الصحى (22)
 
الاتحاد الأوروبى والتخطيط يوقعان اتفاقية تطوير الصرف الصحى (23)
 
الاتحاد الأوروبى والتخطيط يوقعان اتفاقية تطوير الصرف الصحى (25)
 
الاتحاد الأوروبى والتخطيط يوقعان اتفاقية تطوير الصرف الصحى (32)
 
الاتحاد الأوروبى والتخطيط يوقعان اتفاقية تطوير الصرف الصحى (33)
 
 
 
الاتحاد الأوروبى والتخطيط يوقعان اتفاقية تطوير الصرف الصحى (35)
 
الاتحاد الأوروبى والتخطيط يوقعان اتفاقية تطوير الصرف الصحى (36)
 
 
 
الاتحاد الأوروبى والتخطيط يوقعان اتفاقية تطوير الصرف الصحى (40)
 
 
 
الاتحاد الأوروبى والتخطيط يوقعان اتفاقية تطوير الصرف الصحى (42)
 
الاتحاد الأوروبى والتخطيط يوقعان اتفاقية تطوير الصرف الصحى (44)
 
الاتحاد الأوروبى والتخطيط يوقعان اتفاقية تطوير الصرف الصحى (45)
 
 
 
الاتحاد الأوروبى والتخطيط يوقعان اتفاقية تطوير الصرف الصحى (47)
 
 
الاتحاد الأوروبى والتخطيط يوقعان اتفاقية تطوير الصرف الصحى (49)
 
 
الاتحاد الأوروبى والتخطيط يوقعان اتفاقية تطوير الصرف الصحى (52)
 
 
الاتحاد الأوروبى والتخطيط يوقعان اتفاقية تطوير الصرف الصحى (54)
 
الاتحاد الأوروبى والتخطيط يوقعان اتفاقية تطوير الصرف الصحى (55)
 
 
الاتحاد الأوروبى والتخطيط يوقعان اتفاقية تطوير الصرف الصحى (58)
 
الاتحاد الأوروبى والتخطيط يوقعان اتفاقية تطوير الصرف الصحى (59)
 
الاتحاد الأوروبى والتخطيط يوقعان اتفاقية تطوير الصرف الصحى (63)
 
الاتحاد الأوروبى والتخطيط يوقعان اتفاقية تطوير الصرف الصحى (64)
 
الاتحاد الأوروبى والتخطيط يوقعان اتفاقية تطوير الصرف الصحى (67)
 
 
الاتحاد الأوروبى والتخطيط يوقعان اتفاقية تطوير الصرف الصحى (69)
 
الاتحاد الأوروبى والتخطيط يوقعان اتفاقية تطوير الصرف الصحى (71)

 


تطوير الصرف الصحي

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