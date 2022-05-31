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الأرصاد تحذر: غدا طقس حار.. والأربعاء بداية انكسار موجة منخفض السودان

الثلاثاء، 31 مايو 2022 12:10 ص
الأرصاد تحذر: غدا طقس حار.. والأربعاء بداية انكسار موجة منخفض السودان الحالة الجوية
إبراهيم حسان

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قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أمس الإثنين شهد ذروة ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، وسجلت العظمى على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية، وكانت الأجواء شديدة الحرارة خلال فترات النهار ومعتدلة في الليل.

وأضافت منار غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أنه من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، ارتفاعا في درجات الحرارة أيضا، لتسجل العظمى 37 درجة مئوية، فيمنا تشهد المناطق الشمالية انخفاض بدرجات الحرارة بحوالي 4 درجات لتسجل 34 درجة مئوية.

وأوضحت أن البلاد ما زالت تتأثر بمنخفض السودان الموسمي لاسيما في زيادة سطوع الشمس خلال فترات النهار وارتفاع طفيف بنسب الرطوبة، وكل هذه العوامل تشعرنا بارتفاع درجات الحرارة لاسيما في فترات النهار، أما عن انكسار موجة الحر فسوف يكون من يوم الأربعاء المقبل، وتنخفض الحرارة بـ3 أو 4 درجات مئوية.


منار غانم

درجات الحرارة

الطقس

الأرصاد

اخبار التليفزيون


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