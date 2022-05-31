استمرار عمليات توريد القمح بسوهاج.. وضبط 60 أردب بحوزة تاجر فى طهطا

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن توريد 73 ألف و 778 طن و 181 كيلو من الأقماح حتى الان، لمختلف الشون والصوامع الحكومية بنطاق المحافظة، مشيرا إلى استمرار أعمال التوريد من المزارعين دون معوقات .

ووجه " الفقي " بالتنسيق المستمر بين مديريات " التموين، والزراعة، وكافة الجهات المعنية"؛ لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار، والتيسير على الموردين، وتكثيف حملات الرقابة على الطرق؛ لمنع خروج أية كميات من القمح خارج نطاق المحافظة .

أعلنت محافظة سوهاج عن قيام مديرية الزراعة بضبط 60 أردب من القمح بحوزة أحد التجار بمركز طهطا، لم يقم بتوريدها للصوامع والشون المخصصة لذلك، بشكل مخالف للضوابط والاشتراطات المقررة للتوريد، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول الأقماح، ومصادرة أية كميات يتم ضبطها من الاقماح خارج الإطار القانوني، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، أنه تم ضبط الكمية المشار إليها من خلال الإدارة الزراعية بطهطا، بحوزة أحد المواطنين بقرية " نزلة القاضي "، مشيرة إلى التنسيق مع مديرية التموين وتوريد الكميات المضبوطة إلى صوامع غرب.



توريد القمح لشون وصوامع سوهاج (1)



توريد القمح لشون وصوامع سوهاج (4)



توريد القمح لشون وصوامع سوهاج (7)



توريد القمح لشون وصوامع سوهاج (8)



توريد القمح لشون وصوامع سوهاج (9)



_سوهاج ضبط 60 أردب قمح بحوزة أحد التجار بطهطا (2)