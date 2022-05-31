استمرار تصحيح أوارق اجابات الشهادة الإعدادية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، استمرار اعمال تصحيح أوارق اجابات الشهادة الإعدادية، داخل كنترول الإعدادية .

وأوضح رمضان لـ "اليوم السابع "، أن الكنترول مقسم علي 3 قطاعات " الزقازيق ، بلبيس ، فاقوس " ، لسرعة ودقة أعمال التصحيح، بالإضافة الي توفير سبل الراحة للمصححين لتسهيل مهمتهم .

وأشار وكيل الوزارة، انه فور انتهاء أعمال التصحيح سيجري رصد الدرجات، ويعقبها عرض النتيجة علي المحافظ الدكتور ممدوح غراب، لاعتمادها وإعلانها عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة .

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا إمتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 136 ألف و 982 طالب وطالبة مقسمين إلى 134 ألف و750 طالب وطالبه بالشهادة الإعدادية العامة و2157 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية و55 طالب وطالبه بالشهادة الإعدادية للأمل و 11 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين و 9 طلاب بلجنة مستشفي 57357 وذلك أمام 769 لجنة على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.