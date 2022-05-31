فسجلت كرواتيا 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليون و 136 ألفا و 453 حالة إصابة وارتفع إجمالي الوفيات إلى 15 ألفا و 984 حالة.



وفي سلوفينيا، سجلت السلطات الصحية 60 حالة إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و 24 ألفا و643 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 6 آلاف و637 حالة وفاة.



وفي بروناي دار السلام، سجلت السلطات الصحية 306 حالات إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 148 ألفا و395 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 223 حالة وفاة.



وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1118 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى 10 ملايين و718 ألفا و369 إصابة، ولم تسجل الوزارة أي حالة وفاة جديدة، لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 43 ألفا و78 حالة وفاة.



وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 240 إصابة جديدة وحالتي وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى 7 ملايين و231 ألفا و802 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 141 ألفا و310 حالات وفاة.



وفي الدنمارك، سجلت السلطات الصحية 750 إصابة جديدة و8 حالات وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و984 ألفا و42 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 6 آلاف و358 حالة وفاة.



وفي اليونان، سجلت السلطات الصحية 2400 إصابة جديدة و19 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى أكثر من 3 ملايين و440 ألف إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و828 حالة وفاة.



وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 268 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليونين و17 ألفا و189 كما سجلت حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 16 ألفا و80 حالة وفاة.



وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 32 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و105 آلاف و290 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 8529 وفاة.



وفي نيبال أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 979 ألفا 127 إصابة .. بينما بلغت حصيلة الوفيات 11 ألفًا و952 حالة وفاة.



وفي كينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 91 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 324 ألفا و859 حالة والوفيات إلى 5651 حالة.

وفي أذربيجان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 792 ألفا و759 حالة والوفيات إلى 9713 حالة.



وفي بنجلاديش، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و953 ألفا و481 حالة والوفيات إلى 29 ألفا و131 حالة.



وفي جزر المالديف، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 91 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 179 ألفا و753 حالة والوفيات إلى 299 حالة.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة خلال السبعة أيام الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 422 ألفا و963 حالة والوفيات إلى 8625 حالة.



وفي رومانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 188 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و908 آلاف و704 حالات والوفيات إلى 65 ألفا و678 حالة.



وسجلت سلطات الصحة الهولندية 913 إصابة خلال اليوم الإثنين، إجمالي الإصابات إلى 8 ملايين و84 ألفا و662 إصابة، واستقر إجمالي الوفيات إلى 22 ألفا و 318 حالة.

وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 32 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و105 آلاف و290 إصابة، كما بلغ إجمالي الوفيات 8529 حالة وفاة عقب تسجيل حالة جديدة على مدار أمس.



وفي إيطاليا، سجلت السلطات الصحية 7 آلاف 537 إصابة جديدة و62 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى 17 مليونا و396 ألفا و723 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 166 ألفا و631 حالة وفاة.

وفي هونج كونج، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 275 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و212 ألفا و 370 حالة وارتفع عدد الوفيات إلى 9378 بعد تسجيل حالتي وفاة إضافيتين.

وفي تشيلي، سجلت وزارة الصحة 5426 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و 698 ألفا و 667 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 57 ألفا و 887 وفاة بعد تسجيل 10 وفيات جديدة.

وفي نيوزيلندا، سجلت السلطات الصحية 5 آلاف و901 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و153 ألفا و 946 حالة إصابة فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 1112 حالات وفاة.

وأعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل إجمالي وفيات بلغ 177 ألفا و977 شخصا، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 22 مليونا و 238 ألفا و713 حالات إصابة.

وفي البرتغال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 188 ألفا و970 حالة إصابة و230 حالة وفاة جراء كوفيد-19 خلال الاسبوع الماضي.