اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مايو 2022 12:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسباب دعمت تنامى الطلب العالمي على الغاز المسـال.. تعرف عليها

الثلاثاء، 31 مايو 2022 12:00 ص
أسباب دعمت تنامى الطلب العالمي على الغاز المسـال.. تعرف عليها صادرات غاز مسال
كتبت -مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تطور الطلب على الغاز الطبيعى المسال فى الأســواق العالمية خلال الربع الأول من عام 2022 ، فقد بات واضـحـا اسـتمرار تنامى الطلب العالمى على الغاز الطبيعى المسـال، مدعوما بنمو الطلب الأوروبى عليه ، حيث بلغ إجمالى الواردات 103.7 مليون طن مقارنة بنحو 97.2 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2021 بمعدل نمو مرتفع بلغ نحو 6.9 % على أساس سنوى وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال الربع الأول 2022 .

 

 

 وأشار التقرير الصادر عن منظمة "أوابك " أن السمة الأساسية للسوق العالمى ككل خلال الربع الأول من عام 2022 هو استمرار الديناميكية التى تنسـم بها تجارة الغاز الطبيعى المسـال ، والتى تمثلت فى تنامى الطلب الأوروبى بشكل غير مسبوق بسـبب التوترات السياسية فى القارة الأوروبية على إثر الأزمة الروسية الأوكرانية ، وحالة عدم اليقين بخصوص مستقبل إمدادات الغاز الطبيعى من روسيا ، وقد جاء ذلك على حساب الأسعار التى ارتفعت إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة فى تاريخ صناعة الغاز الطبيعى المسـال .

 

 ووتابع التقرير، الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك " أنه على إثر الطلب الأوروبى المرتفع ، تراجعت واردات السـوق الأسيوى خلال الربع الأول من عام 2022 إلى 67.8 مليون طن ، مقابل 73.8 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2021 ، بنسبة تراجع غير معتادة بلغت على أساس سنوى 8.1 % .

 

 


الغاز

الغاز المسال

الطلب العالمى على الغاز


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة