5.3 مليار دولار قيمة استحواذ تود بويلي على نادي تشيلسي

كتب آسر أحمد

كشف تقرير نشرته صحيفة فارايتي، عن استحواذ رجل الأعمال تود بويلي، المدير التنفيذي لشركة Clearlake Capital-Led Consortium، على ملكية نادى تشيلسي الإنجليزي، في صفقة قيمتها 5.3 مليار دولار أمريكي.

بويلي، هو الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إلدريدج، ومجموعة كليرليك كابيتال، واستحوذ اليوم فى صفقة بقيمة 4.25 مليار جنيه إسترليني (5.3 مليار دولار) على نادي تشيلسي لكرة القدم، وأعلن النادي اليوم إتمام جميع الموافقات اللازمة من حكومة المملكة المتحدة والدوري الإنجليزي الممتاز وعدد من الجهات الأخرى.

وأعلن نادي تشيلسي الإنجليزي اكتمال استحواذ تود بويلي، بشكل رسمي، على النادي، وانتهاء حقبة الروسي رومان أبراموفيتش التى بدأت قبل حوالي 19 عامًا.

وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي، "أكمل رومان أبراموفيتش بيع نادي تشيلسي لكرة القدم إلى مجموعة استثمارية بقيادة تود بويلي وكليرليك كابيتال".

وأضاف، "بدأت عملية البيع هذه فى 2 مارس، عندما أعلن السيد أبراموفيتش عن نيته بيع النادي بعد 19 عامًا ناجحًا من الملكية، وعند بيع النادي اشترط أبراموفيتش أن يكون المالك الجديد وكيلًا جيدًا للنادي، ويجب التبرع بصافي عائدات البيع للجمعيات الخيرية، وألا يسعى إلى سداد القروض الممنوحة للشركات التابعة للنادي".

وتابع، "تلقى النادي أكثر من 250 استفسارًا من المشترين المقترحين، وأجرى مناقشات مفصلة مع أكثر من 100 فرد وكيان، وأبرم 32 اتفاقية سرية، في النهاية كان بويلي أفضل مرشح".

وتم توقيع اتفاقية الشراء قبل حوالي أسبوعين، ومرت على رابطة ملاك ومديري أندية الدوري الإنجليزي ووافقت عليها الحكومة الإنجليزية وسلطات الاتحاد الأوروبي.

واختتم النادي بيانه مؤكدًا شكره لجميع عناصر فرق الرجال والنساء وموظفي الفريق على صبرهم ودعمهم لتلك العملية، وتم شكر المالك السابق رومان أبراموفيتش على الـ 18 عامًا الأخيرة أيضًا.