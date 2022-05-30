‎تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من شرفة عقار شرق الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية من الحي لمعاينة اثار انهارت أجزاء من شرفة عقار، بمنطقة العصافرة، دون حدوث إصابة أو خسائر بشرية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وطلب ملف العقار من الحي لفحصه.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات الحي، بسقوط شرفة عقار بالطابق العاشر وأجزاء من الطابق السادس بالعقار الكائن في شارع البستان، بمنطقة العصافرة بحرى بدون ضرر لأي شخص من السكان مع إزالة الأجزاء المتساقطة.

على الفور انتقل فوات من الحماية المدنية والدفع بلوادر وسيارات الحى لرفع المخلفات من الردم حتى لا تعوق الطريق للمواطنين وجارى إزالة الأجزاء المعلقة التى تسبب خطورة داهمة بمعاونة الحى، وتبين انهيار اجزاء من المبني، دون حدوث اصابات أو تلفيات بالسيارات، تم تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.‎