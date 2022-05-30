وكيل وزارة الصحة الجديد بالغربية يتفقد مستشفيات المحافظة فى أول أيام عمله

الغربية مصطفى عادل

أجرى الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، زيارة تفقدية لمستشفى المنشاوى العام، حيث تفقد سير العمل بجميع أقسام المستشفى واطمأن أثناء الزيارة على المخزون الاستراتيجى من الفصائل ببنك الدم، وعلى الحالة الصحية لمرضى الغسيل الكلوى والخدمة الطبية المقدمة لهم، ومدى الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظه الغربية، وذلك فى إطار خطة الدولة الوقائية والعلاجية لتطوير المنظومة الصحية بالغربية.

وتابع وكيل الوزارة أرصدة المستلزمات الطبية وأمر فورا بصرف أى أصناف أوشك رصيدها على الانتهاء والتأكد بصورة مستمرة من توافر كافة المستلزمات العلاجية والأدوية ومستلزمات مكافحة العدوى بكميات كافية.



كما أجرى زيارة تفقدية بمستشفى المروة التخصصى لمتابعة ما تم من تنفيذ إجراءات السلامة والأمان وإغلاق المصعد لحين الصيانة اللازمة وفحص الإدارة الهندسية ومدى صلاحيته للعمل، واستيفاء كافة الشروط الإنشائية والطبية والبيئية، ذلك حرصا على سلامة المرضى والمترددين على المستشفى.



وقال وكيل وزارة الصحة أن مديرية الصحة بالغربية وقياداتها وإدارتها الفنية ستسخر كافة إمكانياتها لدعم إدارات المستشفيات والإدارات الصحية والأطقم الطبية والعاملين بها لرفع مستوى الخدمات الطبية العلاجية والوقائية متمنيًا لجميع الأطقم الطبية دوام التوفيق.