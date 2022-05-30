اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مايو 2022 01:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

هتذاكر فى دقايق.. أقوى ملخص "نحو" للثانوية العامة لن تخرج عنه الأسئلة

الإثنين، 30 مايو 2022 12:32 م
هتذاكر فى دقايق.. أقوى ملخص "نحو" للثانوية العامة لن تخرج عنه الأسئلة امتحانات الثانوية العامة
كتبت ـ هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يقدم "اليوم السابع" خدمة مجانية لطلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، حيث يمكنهم متابعة أقوى المراجعات النهائية للثانوية العامة على "اليوم السابع" بمواد تعليمية مبسطة وميسرة، وتشمل كافة أجزاء المنهج في كل المواد الدراسية بكافة فروعها وملخصات لن تخرج عنها الأسئلة.

وحرصًا من جريدة وموقع "اليوم السابع" على الدور الاجتماعي الذى تقدمه لطلاب الثانوية العامة كل عام، نقدم لكم مراجعات نهائية فى كافة المواد الدراسية بالفيديو وعبر صفحات الجريدة الورقية بالتعاون مع نخبة من أفضل الأساتذة فى كل المواد، واليوم إليكم مراجعة فرع النحو لمنهج اللغة العربية للثانوية العامة "جزء أول" ويشمل أقوى ملخص لقواعد النحو والتي لن يخرج عنها أسئلة الامتحان.

وتشمل المراجعات التى سيتم بثها على موقع اليوم السابع وبالجريدة الورقية وعبر السوشيال ميديا، كافة الأسئلة المتوقعة فى الامتحانات والإجابات النموذجية.

 

2022--الليلة-الثانية-النحو-اليوم-السابع-1
2022--الليلة-الثانية-النحو-اليوم-السابع-1

 

2022--الليلة-الثانية-النحو-اليوم-السابع-2
2022--الليلة-الثانية-النحو-اليوم-السابع-2

 

2022--الليلة-الثانية-النحو-اليوم-السابع-3
2022--الليلة-الثانية-النحو-اليوم-السابع-3

 

2022--الليلة-الثانية-النحو-اليوم-السابع-4
2022--الليلة-الثانية-النحو-اليوم-السابع-4

 

2022--الليلة-الثانية-النحو-اليوم-السابع-5
2022--الليلة-الثانية-النحو-اليوم-السابع-5

 

2022--الليلة-الثانية-النحو-اليوم-السابع-6
2022--الليلة-الثانية-النحو-اليوم-السابع-6

 

2022--الليلة-الثانية-النحو-اليوم-السابع-7
2022--الليلة-الثانية-النحو-اليوم-السابع-7

 

2022--الليلة-الثانية-النحو-اليوم-السابع-8
2022--الليلة-الثانية-النحو-اليوم-السابع-8

 

2022--الليلة-الثانية-النحو-اليوم-السابع-9
2022--الليلة-الثانية-النحو-اليوم-السابع-9

 

مراجعة-النحو-5

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

مراجعة الثانوية العامة

مراجعات الثانوية العامة

الأسئلة المتوقعة للثانوية العامة

الثانوية العامة 2022

مراجعة مواد الثانوية العامة

المراجعة النهائية

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة