اليوم السابع
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موسكو تنتقد تصريح الخارجية البريطانية حول "التأثير الضار" لروسيا على البلقان

الإثنين، 30 مايو 2022 07:00 م
موسكو تنتقد تصريح الخارجية البريطانية حول "التأثير الضار" لروسيا على البلقان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
أ ش أ

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انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين تصريح وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس بشأن "التأثير الضار" لروسيا على منطقة شبه جزيرة البلقان.


وقالت زاخاروفا -في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"- "إن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، حثت شعب البوسنة والهرسك على عدم الوثوق بروسيا التي "لها تأثير ضار" على هذه المنطقة، على حد قولها.


وأضافت أن "ليز وصفت تأثير الناتو على البلقان بأنه (مدمر وغير أخلاقي)"، وتابعت "ليز الذكية لا تعرف شيئا عن قصف الناتو لبلغراد".


يذكر أن وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، ألقت خطابا في سراييفو، عاصمة البوسنة والهرسك، في 26 مايو، حيث زارت المنطقة لإعادة تأكيد التزام المملكة المتحدة بـ "السلام والاستقرار في غرب البلقان".


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