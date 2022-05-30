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موسكو تدعو برلين لتسهيل دخول معارضى الحكومة الألمانية لروسيا

الإثنين، 30 مايو 2022 09:39 م
موسكو تدعو برلين لتسهيل دخول معارضى الحكومة الألمانية لروسيا مدفيديف
كتب أحمد عرفة

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دعا نائب رئيس مجلس الأمن القومى الروسى، دميترى مدفيديف، إلى تسهيل دخول معارضى الحكومة الألمانية لروسيا ردا على قرار برلين تسهيل دخول الروس المعارضين للعملية العسكرية فى أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن القومى الروسى، إن ألمانيا قررت تسهيل دخول الروس المنتقدين للعملية الخاصة فى أوكرانيا، أو بكلمة أخرى من يقفون ضد بلادهم ويتمنون لها الهزيمة.

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن القومى الروسى، : ليذهب مثل هؤلاء الناس إلى الألمان بأسرع ما يمكن، ومن المحبذ بلا عودة خوفا من الملاحقة الجنائية بموجب القانون حول المعلومات الكاذبة عن القوات المسلحة الروسية، وربما يجب التفكير فى تسهيل دخول روسيا لجميع من يعارضون شولتز وفريقه فى ألمانيا وأمثاله من المسؤولين الأوروبيين.

 

 


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