مسجل خطر يكشف كواليس سقوطه بالحشيش قبل ترويجه بين عملائه فى الصف

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مسجل خطر، تم ضبطه في منطقة الصف، عقب القبض عليه، أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، باعتياده الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه، مستغلا الظهير الصحراوي لمنطقة الصف، للقاء عملائه.

وخلال اعترافات المتهم، كشف عن هوية عاطل، وراء تمويله بالمواد المخدرة، ليتولى ترويجها بين زبائنه، بمنطقة الصف، والمناطق المجاورة لها، مشيرا إلى أنه يتواصل مع عملائه هاتفيا، لتحديد أماكن لقائهم.

واتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات من مصادر سرية لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد ترويج عاطل لمواد مخدرة بمنطقة الصف، وأكدت التحريات صحة المعلومات.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، اعترف بحيازتها للاتجار بها، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.