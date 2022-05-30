مسئولة بـ"إيفاد": مؤتمر المناخ بشرم الشيخ حدث هام لمكافحة تغيرات المناخ

كتبت ــ هند المغربى

قالت جيوتسنا بوري نائب الرئيس المساعد لصندوق الأمم المتحدة للتنمية الزراعية "إيفاد"، إن مؤتمر الأمم المتحدة الدولي المعني بالمناخ المقرر انعقاده بمدينه شرم الشيخ في مصر نوفمبر المقبل سيكون حدثا هاما لمكافحة التغير المناخي والقضايا المناخية .

وأضافت بوري خلال اطلاق ملتقي التكنولوجيا الزراعية بالتعاون بين هيئات ومكاتب أممية في القاهرة، الإثنين، أن الاستراتيجية المصرية المعنية بالتحول الرقمي ستعمل علي تحويل المجتمع المصري إلي مجتمع رقمي من خلال الابتكارات الرقمية، لافتة إلى أن الصندوق يهدف تحقيق إلي الزراعة المستدامة الشاملة في مصر من خلال الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لمبادرة حياة كريمة.

جاء ذلك خلال إطلاق الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ايفاد بالتعاون مع الحكومة المصرية ملتقى التكنولوجيا الزراعية والذي يمتد لمدة يومين بمشاركة مجموعة من وكالات الأمم المتحدة والشركاء في القطاع الخاص وممثلين من وزارات الزراعة والاتصالات والتعاون الدولي

ويُركز الملتقي على الاستراتيجيات والأولويات التي تعود بفائدة مباشرة على صغار المنتجين، ولا سيما المرأة والشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشمل المشاركون ممثلين و خبراء من الحكومة المصرية والصندوق والمؤسسات المالية الدولية والشركاء في مجال التنمية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني و أيضا ممثلون عن المؤسسات المالية الدولية ومنظومة الأمم المتحدة، وكبري شركات الاتصالات، وكيانات التمويل الإلكتروني، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني بحضور دينا صالح المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الزراعية إيفاد.