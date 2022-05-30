متحدثة الخارجية الروسية تصف تأثير الناتو على البلقان بالمدمر وغير الأخلاقى

كتب أحمد عرفة

انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تصريح وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس حول التأثير الضار لروسيا على منطقة شبه جزيرة البلقان، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إنه خلال زيارة وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، وخبيرة التاريخ والجغرافيا إلى البلقان، حثت شعب البوسنة والهرسك على عدم الوثوق بروسيا التي لها تأثير ضار على هذه المنطقة، كما تهامس الخبراء أنه خلال المفاوضات البريطانية البوسنية، تم التطرق إلى موضوع دخول البلاد إلى البيت أوروبي الواحد وانضمامها إلى الناتو.

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، تأثير الناتو على البلقان بأنه مدمر وغير أخلاقي، لافتة إلى قصف الحلف ليوغوسلافيا باستخدام اليورانيوم.