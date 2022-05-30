اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مايو 2022 07:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

متحدثة الخارجية الروسية تصف تأثير الناتو على البلقان بالمدمر وغير الأخلاقى

الإثنين، 30 مايو 2022 06:39 م
متحدثة الخارجية الروسية تصف تأثير الناتو على البلقان بالمدمر وغير الأخلاقى زاخاروفا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تصريح وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس حول التأثير الضار لروسيا على منطقة شبه جزيرة البلقان، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إنه خلال زيارة وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، وخبيرة التاريخ والجغرافيا إلى البلقان، حثت شعب البوسنة والهرسك على عدم الوثوق بروسيا التي لها تأثير ضار على هذه المنطقة، كما تهامس الخبراء أنه خلال المفاوضات البريطانية البوسنية، تم التطرق إلى موضوع دخول البلاد إلى البيت أوروبي الواحد وانضمامها إلى الناتو.

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية،  تأثير الناتو على البلقان بأنه مدمر وغير أخلاقي، لافتة إلى قصف الحلف ليوغوسلافيا باستخدام اليورانيوم.

 

 

 


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة