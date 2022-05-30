مباحث التموين تضبط قضايا غش تجاري خلال حملة أمنية في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شنت مديرية أمن الجيزة حملة تموينية، لضبط المتهمين بحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مما يسبب ضررا للمستهلكين.

وأسفرت الحملة التي استهدفت محلات تجارية، وثلاجات لحفظ السلع الغذائية، وأسواق، عن تحرير 46 قضية تموينية متنوعة، ضبط خلالها كمية من السلع الغذائية يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومنتجات مجهولة المصدر، وتحرير قضايا غش تجاري، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

تحفظ رجال مباحث التموين على المضبوطات، لحين صدور قرار بشأنها من جانب جهات التحقيق، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

• ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

• حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

• نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.