اليوم السابع
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فى 6 نقاط.. كل ما تريد معرفته عن العلاقات التجارية المصرية الإماراتية

الإثنين، 30 مايو 2022 03:00 ص
فى 6 نقاط.. كل ما تريد معرفته عن العلاقات التجارية المصرية الإماراتية حاويات تجارية - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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حققت الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، بالتزامن مع التطور الذي تشهده العلاقات على المستوى السياسي، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للإمارات بنسبة 45.4%، في أول شهرين عام 2022.

 

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى تطور العلاقات التجارية، وفقا لما يلي:

 

بلغت الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات نحو 373.8 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الجارى، بينما كانت 257 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 45.4%.

 

ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الإمارات لتصل إلى 430 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2022، مقابل 406.5 دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 5.8%.

 

ارتفع التبادل التجاري بين مصر والإمارات ليصل إلى 803.8 مليون دولار، مقابل 663.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة 21%.

 

بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر 448.6 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021/ 2022، مقابل 353.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 /2021 بنسبة زيادة 26.9%.

 

3.4 مليار دولار قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات بالعام المالي 2019/ 2022، مقابل 3.1 مليار دولار خلال العام المالي 2018/ 2019 بنسبة زيادة 9.5%.

بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 41 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 مقابل 45.5 مليون دولار خلال العام المالي 2018/2019 بنسبة تراجع بلغ 9.9%.


مصر والامارات

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