اليوم السابع
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فوز نقيب السكة الحديد برئاسة لجنة ورش كوم أبو راضى للعاملين بالهيئة.. صور

الإثنين، 30 مايو 2022 09:19 م
فوز نقيب السكة الحديد برئاسة لجنة ورش كوم أبو راضى للعاملين بالهيئة.. صور جانب من عمليات الفرز
كتبت آية دعبس

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انتهى فرز الأصوات فى انتخابات اللجان النقابية للعاملين بالسكة الحديد ومترو الانفاق، وأوضحت النتائج فوز عبد الفتاح فكرى رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد والشركات التابعة لها ومترو الأنفاق، بمقعد رئاسة اللجنة النقابية لورش كوم أبو راضى للعاملين بالسكة الحديد، بـ 780 صوتا من إجمالى 1200 صوت، وذلك فى انتخابات المرحلة الثانية فى انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلى العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام، للدورة النقابية التى تستمر 4 سنوات من 2022-2026.

 

كما تم حسم نتائج لجنتين من خلال التزكية لعدد من المرشحين باللجان النقابية للعاملين بالسكة الحديد بالمحافظات، ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج 24 لجنة نقابية بأنحاء الجمهورية خلال الساعات القليلة المقبلة.

 

وكانت قد انطلق اليوم الإثنين، فى الساعة التاسعة صباحا، لليوم الثانى على التوالى، ماراثون المرحلة الثانية فى انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلى العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام، للدورة النقابية التى تستمر 4 سنوات من 2022-2026، حيث فتحت لجان الاقتراع السرى المباشر أبوابها بمواقع العمل المختلفة على مستوى 27 محافظة للإعلان ببدء انتخابات دورة نقابية جديدة تستمر 4 سنوات من 2022-2026، وذلك تحت إشراف قضائى كامل، فضلا عن المشرفين من جانب المرشحين، وبتنظيم من وزارة القوى العاملة وفقا للقانون على العملية الانتخابية.

 

 

 

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 جانب من عمليات الفرز 

 

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 عمليات الفرز 

 


انتخابات النقابات العمالية

النقابات العمالية

نقابة السكة الحديد

نقيب السكة الحديد


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