اليوم السابع
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الإثنين، 30 مايو 2022 02:58 م
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فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات غدا

الإثنين، 30 مايو 2022 02:20 م
فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات غدا قطع التيار
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات الدورية من قبل إدارة الصيانة بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

وكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر في بيان له أن  سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة القيادات و سى هورس زفندق صحارا وفندق الدفاع الجوى ، وذلك غدا  الثلاثاء من السا عة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .

كان مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أكد أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.




 


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